Морозов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Морозова) Ефросинья Семеновна

Мать ребёнка: Морозова ….

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Ефросинья Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Морозова) Ефросинья Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Петр Семенович

Мать ребёнка: Морозова ….

Смерть
Неизвестно

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