Эверзова Екатерина Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Эверзова Мария Якимовна
Отец ребёнка: Эверзов Яким Никандрович
Рождение ребёнка
15.09.1910 ст.
Отец ребёнка: Эверзов Яким Никандрович
Рождение ребёнка
29.06.1912 ст.
Сын: Эверзов Владимир Якимович
Отец ребёнка: Эверзов Яким Никандрович
Рождение ребёнка
22.04.1914 ст.
Сын: Эверзов Константин Якимович
Отец ребёнка: Эверзов Яким Никандрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно