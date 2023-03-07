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Эверзова Екатерина Семеновна

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Место рождения

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Эверзова Мария Якимовна

Отец ребёнка: Эверзов Яким Никандрович

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1910 ст.

Сын: Эверзов Сергей Якимович

Отец ребёнка: Эверзов Яким Никандрович

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1912 ст.

Сын: Эверзов Владимир Якимович

Отец ребёнка: Эверзов Яким Никандрович

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1914 ст.

Сын: Эверзов Константин Якимович

Отец ребёнка: Эверзов Яким Никандрович

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эверзов Яким Никандрович

Смерть
Неизвестно
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