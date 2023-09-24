Железный Федор Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Железная Ольга Павловна
Место жительства
Неизвестно
Полонь, Ганцевичский район, Брестская область
Образование
Неизвестно
Неграмотный
Работа или профессия
Неизвестно
Земледелец, личное хозяйство
Ранение
Неизвестно
Одно ранение
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Железная Ольга Павловна
Попал в плен (военное)
С 1941 по 1944
Был оккупирован на родине
Военная служба
1945
Стрелок 1-ый Белорусский фронт в 134 уч
Военная служба
07.05.1945
Рядовой Стрелок Свердловский РВК, Горьковской обл
Смерть
Неизвестно