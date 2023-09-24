Железный Федор Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелезный Федор Лукьянович

Железный Федор Лукьянович

Место рождения

Люсино, Ганцевичский район, Брестская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Люсино, Ганцевичский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железная Ольга Павловна

Место жительства
Неизвестно
Полонь, Ганцевичский район, Брестская область
Образование
Неизвестно
Неграмотный
Работа или профессия
Неизвестно
Земледелец, личное хозяйство
Ранение
Неизвестно
Одно ранение
Рождение ребёнка
1939

Сын: Железный Иосиф Федорович

Мать ребёнка: Железная Ольга Павловна

Попал в плен (военное)
С 1941 по 1944
Был оккупирован на родине
Военная служба
1945
Стрелок 1-ый Белорусский фронт в 134 уч
Военная служба
07.05.1945
Рядовой Стрелок Свердловский РВК, Горьковской обл
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.