Кадралей Даудов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадралей Даудов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Дата смерти

1733

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1707 г.р.
1720 г.р.
1832 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: Дауд

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Мярзябя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Измаил

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1733
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Курзяя

Мать ребёнка: не указана

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