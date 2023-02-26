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Кадралей Даудов
Кадралей Даудов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1683
Дата смерти
1733
Пол
Мужской
Отец
Дауд
Мать
Не указана
Дети
Мярзябя
1707 г.р.
Измаил
1720 г.р.
Курзяя
1832 г.р.
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец:
Дауд
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Дочь:
Мярзябя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын:
Измаил
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1733
Рождение ребёнка
1832
Дочь:
Курзяя
Мать ребёнка: не указана
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