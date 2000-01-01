Савченко (Ельникова) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко (Ельникова) Анна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.
1963 г.р.

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: Ельникова Аксинья

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Тамара Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1963

Сын: Савченко Сергей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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