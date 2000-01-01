Савченко (Ельникова) Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: Ельникова Аксинья
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Тамара Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1963
Сын: Савченко Сергей Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно