Севастьянов Константин Васильевич
Место рожденияLeningrad Oblast Russian Federation
Дата рождения02.10.1918
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1918
Leningrad Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
04.08.1946
Сын: Севастьянов Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Надежда Евгеньевна
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надежда Евгеньевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1992