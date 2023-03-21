Севастьянов Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСевастьянов Константин Васильевич

Севастьянов Константин Васильевич

avatar

Место рождения

Leningrad Oblast Russian Federation

Дата рождения

02.10.1918

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

PT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1918

Отец: Севастьянов Василий Иванович

Мать: Севастьянова Екатерина Яковлевна

Leningrad Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
04.08.1946

Сын: Севастьянов Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Надежда Евгеньевна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Евгеньевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close