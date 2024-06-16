Уханова (Зызанова) Екатерина Асигкритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уханова (Зызанова) Екатерина Асигкритовна

Место рождения

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Зызанов Асигкрит Степанович

Мать: Зызанова Клавдия Викторовна

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
09.02.1873 ст.

Муж: Уханов (Догадаев) Платон Евлампиевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Уханова Анна Платоновна

Отец ребёнка: Уханов (Догадаев) Платон Евлампиевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Уханов Николай Платонович

Отец ребёнка: Уханов (Догадаев) Платон Евлампиевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Уханов Дмитрий Платонович

Отец ребёнка: Уханов (Догадаев) Платон Евлампиевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Уханов Полиевкт Платонович

Отец ребёнка: Уханов (Догадаев) Платон Евлампиевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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