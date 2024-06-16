Уханова (Зызанова) Екатерина Асигкритовна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
09.02.1873 ст.
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Уханова Анна Платоновна
Отец ребёнка: Уханов (Догадаев) Платон Евлампиевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Уханов Николай Платонович
Отец ребёнка: Уханов (Догадаев) Платон Евлампиевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Уханов Дмитрий Платонович
Отец ребёнка: Уханов (Догадаев) Платон Евлампиевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Уханов Полиевкт Платонович
Отец ребёнка: Уханов (Догадаев) Платон Евлампиевич
Смерть
Неизвестно