Дуленин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуленин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1913

Сын: Дуленин Василий Иванович

Мать ребёнка: Дуленина Мария

Ясново, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуленин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Дуленина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Дуленина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Дуленина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуленин Иван Иванович

Мать ребёнка: Дуленина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Дуленина Мария

Смерть
Неизвестно
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