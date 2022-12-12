Дуленин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1913
Мать ребёнка: Дуленина Мария
Ясново, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дуленина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Дуленина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Дуленина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дуленина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Дуленина Мария
Смерть
Неизвестно