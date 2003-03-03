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Исхаков Амир Дильмухаметович

Место рождения

д.Кинзябызово - 1 Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

05.12.1938

Дата смерти

03.03.2003

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1938

Отец: Исхаков Дильмухамет Кутлуахметович

Мать: Исхакова Камила Идрисовна

д.Кинзябызово - 1 Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
09.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исхакова Зифа Гайнетдиновна

д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
10.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исхакова Зифа Гайнетдиновна

д.Кинзябызово - 1 Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исхакова Зифа Гайнетдиновна

д.Кинзябызово - 1 Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
21.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исхакова Зифа Гайнетдиновна

г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Смерть
03.03.2003
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ
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