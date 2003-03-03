Исхаков Амир Дильмухаметович
Место рожденияд.Кинзябызово - 1 Куюргазинского района БАССР
Дата рождения05.12.1938
Дата смерти03.03.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1938
д.Кинзябызово - 1 Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
09.09.1964
д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
10.01.1968
д.Кинзябызово - 1 Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.02.1970
д.Кинзябызово - 1 Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
21.02.1973
г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Смерть
03.03.2003
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ