Апельсинов Яков
Место рожденияг.Слуцк, Белорусия
Дата рождения06.08.1924
Дата смерти02.03.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1924
Отец: Apelsin(ov) El
г.Слуцк, Белорусия
Рождение ребёнка
07.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горелик Сарра (Sarra)
г.Бобруйск Белоруссия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горелик Сарра (Sarra)
Место жительства
Неизвестно
USA
Смерть
02.03.2012
Похороны
Неизвестно
Brooklyn, New York