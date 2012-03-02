Апельсинов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апельсинов Яков

Место рождения

г.Слуцк, Белорусия

Дата рождения

06.08.1924

Дата смерти

02.03.2012

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1924

Отец: Apelsin(ov) El

Мать: Apelsin(ov) Pesya Riva (Polya)

г.Слуцк, Белорусия
Рождение ребёнка
07.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горелик Сарра (Sarra)

г.Бобруйск Белоруссия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горелик Сарра (Sarra)

Место жительства
Неизвестно
USA
Смерть
02.03.2012
Похороны
Неизвестно
Brooklyn, New York
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