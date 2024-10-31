Родионов Евсей
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Прыгова (Родионова) Устинья Евсеевна
Мать ребёнка: Родионова Наталья Акинфиевна
Рождение ребёнка
24.11.1778
Дочь: (Родионова) Екатерина Евсеевна
Мать ребёнка: Родионова Наталья Акинфиевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Афанасьева (Родионова) Авдотья Евсеевна
Мать ребёнка: Родионова Наталья Акинфиевна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Родионова Наталья Акинфиевна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Родионов Афанасий Евсеевич
Мать ребёнка: Родионова Наталья Акинфиевна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Родионова Наталья Акинфиевна
Смерть
Неизвестно