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Родионов Евсей

Место рождения

Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Родион

Мать: не указана

Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Наталья Акинфиевна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Прыгова (Родионова) Устинья Евсеевна

Мать ребёнка: Родионова Наталья Акинфиевна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.11.1778

Дочь: (Родионова) Екатерина Евсеевна

Мать ребёнка: Родионова Наталья Акинфиевна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Афанасьева (Родионова) Авдотья Евсеевна

Мать ребёнка: Родионова Наталья Акинфиевна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Родионов Сергей Евсеевич

Мать ребёнка: Родионова Наталья Акинфиевна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Родионов Афанасий Евсеевич

Мать ребёнка: Родионова Наталья Акинфиевна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Родионов Кирил Евсеевич

Мать ребёнка: Родионова Наталья Акинфиевна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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