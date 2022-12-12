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Шишкин Павел Сергеевич

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
11.08.1830

Сын: Шишкин Николай Павлович

Мать ребёнка: Шишкина Прасковья Николаевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Семёнова Надежда Павловна

Мать ребёнка: Шишкина Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Шишкина Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Шишкина Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Павловна

Мать ребёнка: Шишкина Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Павловна

Мать ребёнка: Шишкина Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Шишкина Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Шишкина Прасковья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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