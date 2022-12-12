Шишкин Павел Сергеевич
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя
Рождение ребёнка
11.08.1830
Мать ребёнка: Шишкина Прасковья Николаевна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Семёнова Надежда Павловна
Мать ребёнка: Шишкина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Шишкина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шишкина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Павловна
Мать ребёнка: Шишкина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Павловна
Мать ребёнка: Шишкина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Шишкина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Шишкина Прасковья Николаевна
Смерть
Неизвестно