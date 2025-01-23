Квитко (Алтынникова) Ирина 16.07.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКвитко (Алтынникова) Ирина

Квитко (Алтынникова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

1946 г.р.

Муж

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1984

Отец: Алтынников Александр

Мать: Алтынникова (Чернуха) Тамара

Рождение ребёнка
06.05.2005

Дочь: (Гайчук) Дана

Отец ребёнка: Гайчук Василий

Рождение ребёнка
07.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайчук Василий

Бракосочетание
20.09.2021

Муж: Квитко Влад

Мы используем куки для улучшения работы сайта.