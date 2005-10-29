Жартун (Назарцева) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1926
Дата смерти29.10.2005
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1926
Отец: Назарцев Иван Егорович
Мать: Назарцева Ольга
Рождение ребёнка
11.11.1946
Дочь: Рубан Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Карпов Иван
Рождение ребёнка
04.09.1951
Сын: Жартун Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Жартун Дмитрий Поликарпович
Рождение ребёнка
11.02.1959
Дочь: Кудинова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Жартун Дмитрий Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпов Иван
Смерть
29.10.2005