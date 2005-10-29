Жартун (Назарцева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖартун (Назарцева) Анастасия Ивановна

Жартун (Назарцева) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1926

Дата смерти

29.10.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1926

Отец: Назарцев Иван Егорович

Мать: Назарцева Ольга

Рождение ребёнка
11.11.1946

Дочь: Рубан Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Карпов Иван

Рождение ребёнка
04.09.1951

Сын: Жартун Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Жартун Дмитрий Поликарпович

Рождение ребёнка
11.02.1959

Дочь: Кудинова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Жартун Дмитрий Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Иван

Смерть
29.10.2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close