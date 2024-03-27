Фатхиева (Фатхиева) Махикамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.07.1949
Сын: Фатхиев Ильгиз Нурлыгилимович
Отец ребёнка: Фатхиев Нурлыгилим Фатхетдинович
Рождение ребёнка
29.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фатхиев Нурлыгилим Фатхетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (гайнединова) Энже
Отец ребёнка: Фатхиев Нурлыгилим Фатхетдинович
Смерть
Неизвестно
Татарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран