Фатхиева (Фатхиева) Махикамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатхиева (Фатхиева) Махикамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нурулла

Мать: Камилэ

Рождение ребёнка
26.07.1949

Сын: Фатхиев Ильгиз Нурлыгилимович

Отец ребёнка: Фатхиев Нурлыгилим Фатхетдинович

Рождение ребёнка
29.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатхиев Нурлыгилим Фатхетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (гайнединова) Энже

Отец ребёнка: Фатхиев Нурлыгилим Фатхетдинович

Смерть
Неизвестно
Татарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран
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