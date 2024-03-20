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Филюшин Василий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Филюшин Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1934

Дочь: Филюшина Августа Васильевна

Мать ребёнка: Татьяна Архиповна

с. Кругликово, Болотнинский р-он, Новосибирской обл.
Рождение ребёнка
31.12.1938

Сын: Филюшин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Архиповна

Смерть
?.01.1943
под Сталинградом
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
неизвестно, пропал без вести
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