Филюшин Василий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти?.01.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Филюшин Семён
Рождение ребёнка
26.02.1934
Дочь: Филюшина Августа Васильевна
Мать ребёнка: Татьяна Архиповна
с. Кругликово, Болотнинский р-он, Новосибирской обл.
Рождение ребёнка
31.12.1938
Мать ребёнка: Татьяна Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Архиповна
Смерть
?.01.1943
под Сталинградом
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
неизвестно, пропал без вести