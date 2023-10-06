Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич
Место рожденияхутор Купчинский, Малороссийская губерния,
Дата рождения1777
Дата смерти31.03.1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
хутор Купчинский, Малороссийская губерния,
Рождение ребёнка
20.03.1809
Сын: Гоголь Николай Васильевич
Мать ребёнка: Гоголь-Яновская Мария Ивановна
Сорочинцы, Миргородский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810
Сын: Гоголь-Яновский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Гоголь-Яновская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Трушковская Мария Васильевна
Мать ребёнка: Гоголь-Яновская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Гоголь-Яновский Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Гоголь-Яновская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Гоголь-Яновский Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Гоголь-Яновская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Гоголь-Яновская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Быкова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Гоголь-Яновская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Гоголь-Яновская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1825
Дочь: Головня Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Гоголь-Яновская Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.03.1825