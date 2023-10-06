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Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич

Место рождения

хутор Купчинский, Малороссийская губерния,

Дата рождения

1777

Дата смерти

31.03.1825

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Гоголь-Яновский Афанасий Демьянович

Мать: Татьяна Семеновна

хутор Купчинский, Малороссийская губерния,
Рождение ребёнка
20.03.1809

Сын: Гоголь Николай Васильевич

Мать ребёнка: Гоголь-Яновская Мария Ивановна

Сорочинцы, Миргородский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810

Сын: Гоголь-Яновский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Гоголь-Яновская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Трушковская Мария Васильевна

Мать ребёнка: Гоголь-Яновская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Гоголь-Яновский Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Гоголь-Яновская Мария Ивановна

Кибинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Гоголь-Яновский Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Гоголь-Яновская Мария Ивановна

Кибинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Гоголь-Яновская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Быкова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Гоголь-Яновская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Гоголь-Яновская Мария Ивановна

Кибинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.03.1825

Дочь: Головня Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Гоголь-Яновская Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоголь-Яновская Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кибинцы, Полтавська область
Смерть
31.03.1825
Кибинцы, Полтавська область
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