Былова -- Анна Сазонтиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБылова -- Анна Сазонтиевна

Былова -- Анна Сазонтиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Былов Яков Михайлович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.02.1857

Дочь: Былова Агафия Яковлевна

Отец ребёнка: Былов Яков Михайлович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1857г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 126
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.