Былова -- Анна Сазонтиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1857
Дочь: Былова Агафия Яковлевна
Отец ребёнка: Былов Яков Михайлович
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1857г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 126
Смерть
Неизвестно