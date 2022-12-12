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Минсула

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1839

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1869

Сын: Мифтахитдин Абдулвахитов

Отец ребёнка: Абдулвахит Абдулгайниев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Мафтуха Абдулвахитова

Отец ребёнка: Абдулвахит Абдулгайниев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1877

Сын: Муфтахитдин Абдулвахитов

Отец ребёнка: Абдулвахит Абдулгайниев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Сахибъямал Абдулвахитова

Отец ребёнка: Абдулвахит Абдулгайниев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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