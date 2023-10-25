Фаткуллина Гульшат Вазитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаткуллина Гульшат Вазитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1982

Отец: Фаткуллин Вазит Мухетдинович

Мать: Хаматдинова Альфира Мухетдиновна

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