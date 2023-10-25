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Фаткуллина Гульшат Вазитовна
Фаткуллина Гульшат Вазитовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.07.1982
Пол
Женский
Отец
Фаткуллин Вазит Мухетдинович
Мать
Хаматдинова Альфира Мухетдиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1982
Отец:
Фаткуллин Вазит Мухетдинович
Мать:
Хаматдинова Альфира Мухетдиновна
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