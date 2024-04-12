Ефанов Николай Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфанов Николай Андрианович

Ефанов Николай Андрианович

Место рождения

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

02.06.1902

Дата смерти

15.11.1945

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1902

Отец: Ефанов Андриян Михеевич

Мать: Ефанова Любовь Лаврентьевна

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.02.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефанова Анастасия Егоровна

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефанова Анастасия Егоровна

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1928

Дочь: Ефанова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Ефанова Анастасия Егоровна

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефанова Анастасия Егоровна

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефанова Анастасия Егоровна

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
15.11.1945
Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close