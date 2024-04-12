Ефанов Николай Андрианович
Место рождения
Дата рождения02.06.1902
Дата смерти15.11.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1902
Рождение ребёнка
28.02.1924
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Рождение ребёнка
01.05.1926
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Рождение ребёнка
05.04.1928
Дочь: Ефанова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Ефанова Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
11.09.1932
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Рождение ребёнка
03.11.1940
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Смерть
15.11.1945