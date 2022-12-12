Азанов Сафар Абдурахманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1907
Дата смерти07.03.1988
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1907
Отец: Азанов Абдурахман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1932
Мать ребёнка: Азанова - Тушакова Сакина Шавалеевна
Рождение ребёнка
05.06.1948
Дочь: Ярмоленко - Азанова Антонина Сафаровна
Мать ребёнка: Азанова - Тушакова Сакина Шавалеевна
Рождение ребёнка
26.01.1954
Мать ребёнка: Азанова - Тушакова Сакина Шавалеевна
Кондинское, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
04.04.1956
Дочь: Новикова - Азанова Шамсия Сафаровна
Мать ребёнка: Азанова - Тушакова Сакина Шавалеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1988