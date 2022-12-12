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Азанов Сафар Абдурахманович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1907

Дата смерти

07.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1907

Отец: Азанов Абдурахман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1932

Сын: Азанов Зиннат Сафарович

Мать ребёнка: Азанова - Тушакова Сакина Шавалеевна

Рождение ребёнка
05.06.1948

Дочь: Ярмоленко - Азанова Антонина Сафаровна

Мать ребёнка: Азанова - Тушакова Сакина Шавалеевна

Рождение ребёнка
26.01.1954

Сын: Азанов Салех Сафарович

Мать ребёнка: Азанова - Тушакова Сакина Шавалеевна

Кондинское, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
04.04.1956

Дочь: Новикова - Азанова Шамсия Сафаровна

Мать ребёнка: Азанова - Тушакова Сакина Шавалеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азанова - Тушакова Сакина Шавалеевна

Смерть
07.03.1988
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