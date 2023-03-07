Лебедева (Смолякова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.04.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1885
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1885
Крещение
19.04.1885
Священник Иоанн Гумилевский. И. д. псаломщиков Стефан Нассонов и Дмитрий Меркуриев Смоляков Иван Матвеевич. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Смолякова Мария Алексеевна. Мать. Православн... Показать все
Бракосочетание
29.01.1905
Лебедев Семён Иванович. Поручитель по жениху. Казак Чесновского посёлка Лебедев Василий Васильевич. Поручитель по жениху. Казак Чесновского посёлка Дубский Тимофей Иванович. Поручитель по невесте. Каз... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1912
Сын: Лебедев Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Лебедев Алексей Васильевич
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Рождение ребёнка
19.08.1915
Дочь: Лебедева Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Лебедев Алексей Васильевич
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1915
Смерть
Неизвестно