Лебедева (Смолякова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Смолякова) Александра Ивановна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

18.04.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1885

Отец: Смоляков Иван Матвеевич

Мать: Смолякова Мария Алексеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1885
Крещение
19.04.1885
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Священник Иоанн Гумилевский. И. д. псаломщиков Стефан Нассонов и Дмитрий Меркуриев Смоляков Иван Матвеевич. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Смолякова Мария Алексеевна. Мать. Православн... Показать все
Бракосочетание
29.01.1905

Муж: Лебедев Алексей Васильевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Лебедев Семён Иванович. Поручитель по жениху. Казак Чесновского посёлка Лебедев Василий Васильевич. Поручитель по жениху. Казак Чесновского посёлка Дубский Тимофей Иванович. Поручитель по невесте. Каз... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1912

Сын: Лебедев Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Лебедев Алексей Васильевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Рождение ребёнка
19.08.1915

Дочь: Лебедева Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Лебедев Алексей Васильевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1915
Смерть
Неизвестно
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