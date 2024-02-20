Тулатова (Зурапова-Кубатиева) Фердауз Айдаруковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТулатова (Зурапова-Кубатиева) Фердауз Айдаруковна

Тулатова (Зурапова-Кубатиева) Фердауз Айдаруковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1885 г.р.
1900 г.р.
1905 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Алдатова (Тулатова) Меретхан Хакяссовна

Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)

Рождение ребёнка
1900

Сын: Тулатов Адиль-Гирей

Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)

Рождение ребёнка
1905

Сын: Тулатов Амурхан

Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.