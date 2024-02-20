Тулатова (Зурапова-Кубатиева) Фердауз Айдаруковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Алдатова (Тулатова) Меретхан Хакяссовна
Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)
Рождение ребёнка
1900
Сын: Тулатов Адиль-Гирей
Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)
Рождение ребёнка
1905
Сын: Тулатов Амурхан
Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)