Давыдова (Аксютина) Мария Кононова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Аксютина) Мария Кононова

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
27.10.1906

Муж: Давыдов Лаврентий Иванов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.02.1909 ст.

Дочь: Евдокия Лаврентиева

Отец ребёнка: Давыдов Лаврентий Иванов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.09.1911 ст.

Сын: Давыдов Сергий Лаврентиев

Отец ребёнка: Давыдов Лаврентий Иванов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.08.1914

Дочь: Наталия Лаврентиева

Отец ребёнка: Давыдов Лаврентий Иванов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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