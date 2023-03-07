Давыдова (Аксютина) Мария Кононова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1906
Рождение ребёнка
24.02.1909 ст.
Дочь: Евдокия Лаврентиева
Отец ребёнка: Давыдов Лаврентий Иванов
Рождение ребёнка
17.09.1911 ст.
Сын: Давыдов Сергий Лаврентиев
Отец ребёнка: Давыдов Лаврентий Иванов
Рождение ребёнка
11.08.1914
Дочь: Наталия Лаврентиева
Отец ребёнка: Давыдов Лаврентий Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно