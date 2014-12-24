Чуйкова (Диденко) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуйкова (Диденко) Мария Николаевна

Чуйкова (Диденко) Мария Николаевна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

20.01.1938

Дата смерти

24.12.2014

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1938

Отец: Диденко Николай Митрофанович

Мать: Диденко (Колотай) Мария Гавриловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуйков Александр Петрович

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
17.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуйков Александр Петрович

Смерть
24.12.2014
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.