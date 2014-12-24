Чуйкова (Диденко) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.01.1938
Дата смерти24.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1938
Рождение ребёнка
15.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чуйков Александр Петрович
Рождение ребёнка
17.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чуйков Александр Петрович
Смерть
24.12.2014