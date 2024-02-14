Мачтура
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закирова (Даминова) Суюмбика
Отец ребёнка: Даминов Хабибулла Абинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даминов Сагит Хабибуллович
Отец ребёнка: Даминов Хабибулла Абинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даминова ?
Отец ребёнка: Даминов Хабибулла Абинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Даминова) ?
Отец ребёнка: Даминов Хабибулла Абинович
Рождение ребёнка
02.03.1949
Дочь: Латыпова (Даминова) Каусар
Отец ребёнка: Даминов Хабибулла Абинович
Смерть
Неизвестно