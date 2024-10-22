Проказов Прокофий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Проказов Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Проказова Евдокия Прокофьевна
Мать ребёнка: Проказова Степанида Иосифовна
Рождение ребёнка
03.02.1908
Дочь: Свинолобова Агафья Прокофьевна
Мать ребёнка: Проказова Степанида Иосифовна
Партизанка, Буландынский район, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно