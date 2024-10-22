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Проказов Прокофий Игнатьевич

Место рождения

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Проказов Игнат

Мать: не указана

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Проказова Евдокия Прокофьевна

Мать ребёнка: Проказова Степанида Иосифовна

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
03.02.1908

Дочь: Свинолобова Агафья Прокофьевна

Мать ребёнка: Проказова Степанида Иосифовна

Партизанка, Буландынский район, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно

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