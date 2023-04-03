Ермакова Макрида Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ефимия Андреева
Отец ребёнка: Ермаков Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Ермаков Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Ермаков Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Дарья Андреева
Отец ребёнка: Ермаков Андрей Григорьев
Смерть
Неизвестно