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Ермакова Макрида Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ефимия Андреева

Отец ребёнка: Ермаков Андрей Григорьев

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ермаков Феодор Андреев

Отец ребёнка: Ермаков Андрей Григорьев

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ермаков Стефан Андреев

Отец ребёнка: Ермаков Андрей Григорьев

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Дарья Андреева

Отец ребёнка: Ермаков Андрей Григорьев

Смерть
Неизвестно
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