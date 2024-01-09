Девятилова (Лычко) Анна Ивановна
Место рождениясело Ново-Ильинское Алтайского края
Дата рождения22.03.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1923
Отец: Лычко Иван Михайлович
Мать: Лычко Лукерья Кирилловна
село Ново-Ильинское Алтайского края
Рождение ребёнка
03.09.1946
Сын: Девятилов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Девятилов Михаил Архипович
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно