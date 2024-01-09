Девятилова (Лычко) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятилова (Лычко) Анна Ивановна

Место рождения

село Ново-Ильинское Алтайского края

Дата рождения

22.03.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1923

Отец: Лычко Иван Михайлович

Мать: Лычко Лукерья Кирилловна

село Ново-Ильинское Алтайского края
Рождение ребёнка
03.09.1946

Сын: Девятилов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Девятилов Михаил Архипович

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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