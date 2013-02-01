Тарасова (Оводова) Вера Сергеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарасова (Оводова) Вера Сергеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.02.2013

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оводов Сергей Алексеевич

Мать: Оводова (Новикова) Татьяна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Борис

Смерть
01.02.2013

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