Тарасова (Оводова) Вера Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.02.2013
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасов Борис
Смерть
01.02.2013