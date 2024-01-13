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Константинов Иван Моктьевич

Место рождения

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край

Дата рождения

Около 1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.

Отец: Константинов Моктий Афанасьевич

Мать: Константинова Настасья Петровна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Наталья Степановна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Константинова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Константинова Наталья Степановна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Сын: Константинов Яков Иванович

Мать ребёнка: Константинова Наталья Степановна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Константинова Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Константинова Наталья Степановна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Дочь: Константинова Фиоктиста Ивановна

Мать ребёнка: Константинова Наталья Степановна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Смерть
Неизвестно

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