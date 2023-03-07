Резчикова Параскева Андреевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1904
Сын: Резчиков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Резчиков Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
07.02.1905
Сын: Резчиков Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Резчиков Григорий Еволиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно