Резчикова Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резчикова Параскева Андреевна

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Место рождения

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.01.1904

Сын: Резчиков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Резчиков Андрей Васильевич

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.02.1905

Сын: Резчиков Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Резчиков Григорий Еволиевич

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резчиков Григорий Еволиевич

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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