Шмелёва Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёва Зинаида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шмелев Михаил

Мать: Сугробова Софья

Рождение ребёнка
15.12.1965

Сын: Киселев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Киселев Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Юрий Александрович

Отец ребёнка: Киселев Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Киселев Александр Егорович

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