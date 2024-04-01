Морова (Курбатова) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Курбатова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Морова) Галина Петровна
Отец ребёнка: Моров Петр Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моров Борис Петрович
Отец ребёнка: Моров Петр Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Моров Петр Трофимович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1931
Отец ребёнка: Моров Петр Трофимович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно