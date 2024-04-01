Морова (Курбатова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морова (Курбатова) Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Курбатова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Морова) Галина Петровна

Отец ребёнка: Моров Петр Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моров Борис Петрович

Отец ребёнка: Моров Петр Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моров Владимир Петрович

Отец ребёнка: Моров Петр Трофимович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1931

Сын: Моров Александр Петрович

Отец ребёнка: Моров Петр Трофимович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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