Сизова Василиса Мануиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова Василиса Мануиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

24.03.1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Прасковья Федотовна

Отец ребёнка: Сизов Федот Филиппов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Сизов Павел Федотович

Отец ребёнка: Сизов Федот Филиппов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Сизов Фёдор Федотович

Отец ребёнка: Сизов Федот Филиппов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
24.03.1865
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Причина смерти: Болезнь | От чахотки
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