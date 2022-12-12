Сизова Василиса Мануиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти24.03.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Прасковья Федотовна
Отец ребёнка: Сизов Федот Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Сизов Федот Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Сизов Федот Филиппов
Смерть
24.03.1865
Причина смерти: Болезнь | От чахотки