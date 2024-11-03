Просвирина (Жаглина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Жаглина Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Жаглин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Жаглин Иван Иванович
Бракосочетание
29.10.1904
Муж: Жаглин Иван Иванович
Жених - 19 лет 1м браком Невеста - 17 лет 1м браком Поручители По жениху: - Меркулов Иван Петрович - Родимкин Сергей Федорович, урядник По невесте: - Киселев Василий Георгиевич - Данилов Федор Миха... Показать все
Рождение ребёнка
02.07.1907
Отец ребёнка: Жаглин Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1909
Дочь: Жаглина (Близнюк) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Жаглин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Жаглин Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1922
Отец ребёнка: Жаглин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Жаглина (Лагодина) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Жаглин Иван Иванович
Смерть
1962