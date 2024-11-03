Просвирина (Жаглина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просвирина (Жаглина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1887

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Жаглина Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Жаглин Иван Иванович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Жаглин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Жаглин Иван Иванович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
29.10.1904

Муж: Жаглин Иван Иванович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Жених - 19 лет 1м браком Невеста - 17 лет 1м браком Поручители По жениху: - Меркулов Иван Петрович - Родимкин Сергей Федорович, урядник По невесте: - Киселев Василий Георгиевич - Данилов Федор Миха... Показать все
Рождение ребёнка
02.07.1907

Сын: Жаглин Василий Иванович

Отец ребёнка: Жаглин Иван Иванович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.12.1909

Дочь: Жаглина (Близнюк) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Жаглин Иван Иванович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Жаглин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Жаглин Иван Иванович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.12.1922

Сын: Жаглин Николай Иванович

Отец ребёнка: Жаглин Иван Иванович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Жаглина (Лагодина) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Жаглин Иван Иванович

Смерть
1962

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