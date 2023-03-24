Легенкин Илья Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легенкин Илья Вадимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Легенкин Вадим Сергеевич

Мать: Легенкина Валентина Игоревна

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