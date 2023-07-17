Филонов Василий
Место рожденияд.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Дата рождения1939
Дата смерти2016
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Филонов Степан
Мать: Филонова (Петухова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филонов Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2016
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно