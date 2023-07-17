Филонов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филонов Василий

Место рождения

д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области

Дата рождения

1939

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Филонов Степан

Мать: Филонова (Петухова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филонов Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2016
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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