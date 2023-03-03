Прохорова (Аляпскова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиПосле 1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Аляпсков Иван Иванович
Мать: Аляпскова Мария Петровна
Бракосочетание
16.02.1908
Священник Михаил Анциферов. Псаломщик Павел Ливанов. Прохоров Василий Петрович. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Первым браком. 18 лет и 7 дней. Прохорова (Аляпскова) Елена Ивановна. Невеста. Дочь ... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1908
Дочь: Прохорова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Прохоров Василий Петрович
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1908
Рождение ребёнка
06.09.1910
Сын: Прохоров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Прохоров Василий Петрович
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Рождение ребёнка
15.03.1912
Дочь: Прохорова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Прохоров Василий Петрович
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1908