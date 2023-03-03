Прохорова (Аляпскова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Аляпскова) Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

После 1908

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Аляпсков Иван Иванович

Мать: Аляпскова Мария Петровна

Бракосочетание
16.02.1908

Муж: Прохоров Василий Петрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Священник Михаил Анциферов. Псаломщик Павел Ливанов. Прохоров Василий Петрович. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Первым браком. 18 лет и 7 дней. Прохорова (Аляпскова) Елена Ивановна. Невеста. Дочь ... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1908

Дочь: Прохорова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Прохоров Василий Петрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1908
Рождение ребёнка
06.09.1910

Сын: Прохоров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Прохоров Василий Петрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Рождение ребёнка
15.03.1912

Дочь: Прохорова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Прохоров Василий Петрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
После 1908
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