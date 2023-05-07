Зубаченко (Криничная) Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Сын: Зубаченко Тимофей Димитриев
Отец ребёнка: Зубаченко Димитрий Спиридонов
Сын: Зубаченко Иосиф Димитриев
Отец ребёнка: Зубаченко Димитрий Спиридонов
Сын: Зубаченко Антоний Димитриев
Отец ребёнка: Зубаченко Димитрий Спиридонов
Дочь: Зубаченко Феодосия Димитриева
Отец ребёнка: Зубаченко Димитрий Спиридонов
Дочь: Зубаченко Параскева Димитриева
Отец ребёнка: Зубаченко Димитрий Спиридонов
Дочь: Зубаченко Параскева Димитриева
Отец ребёнка: Зубаченко Димитрий Спиридонов
Сын: Зубаченко Иоанн Димитриев
Отец ребёнка: Зубаченко Димитрий Спиридонов
Сын: Зубаченко Никита Димитриев
Отец ребёнка: Зубаченко Димитрий Спиридонов
Сын: Зубаченко Михаил Димитриев
Отец ребёнка: Зубаченко Димитрий Спиридонов
Дочь: Зубаченко Анна Димитриева
Отец ребёнка: Зубаченко Димитрий Спиридонов