Зубаченко (Криничная) Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубаченко (Криничная) Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1875 ст.

Муж: Зубаченко Димитрий Спиридонов

Грушевка, Судак, Республика Крым
Рождение ребёнка
22.01.1878 ст.

Сын: Зубаченко Тимофей Димитриев

Отец ребёнка: Зубаченко Димитрий Спиридонов

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
30.03.1879 ст.

Сын: Зубаченко Иосиф Димитриев

Отец ребёнка: Зубаченко Димитрий Спиридонов

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
17.01.1882 ст.

Сын: Зубаченко Антоний Димитриев

Отец ребёнка: Зубаченко Димитрий Спиридонов

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
28.05.1883 ст.

Дочь: Зубаченко Феодосия Димитриева

Отец ребёнка: Зубаченко Димитрий Спиридонов

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
26.07.1884 ст.

Дочь: Зубаченко Параскева Димитриева

Отец ребёнка: Зубаченко Димитрий Спиридонов

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
16.10.1889 ст.

Дочь: Зубаченко Параскева Димитриева

Отец ребёнка: Зубаченко Димитрий Спиридонов

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
17.07.1892 ст.

Сын: Зубаченко Иоанн Димитриев

Отец ребёнка: Зубаченко Димитрий Спиридонов

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
15.09.1894 ст.

Сын: Зубаченко Никита Димитриев

Отец ребёнка: Зубаченко Димитрий Спиридонов

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
14.06.1897 ст.

Сын: Зубаченко Михаил Димитриев

Отец ребёнка: Зубаченко Димитрий Спиридонов

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
09.10.1898 ст.

Дочь: Зубаченко Анна Димитриева

Отец ребёнка: Зубаченко Димитрий Спиридонов

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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