Болтнева (Устинова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устинов Иван Георгиевич
Мать: Устинова Ася Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кох (Болтнева) Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Болтнев Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болтнева Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Болтнев Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Больтнев Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Болтнев Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Болтнев Евгений
Смерть
Неизвестно