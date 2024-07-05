Болтнева (Устинова) Любовь Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Болтнева (Устинова) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устинов Иван Георгиевич

Мать: Устинова Ася Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кох (Болтнева) Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Болтнев Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болтнева Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Болтнев Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Больтнев Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Болтнев Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болтнев Евгений

Смерть
Неизвестно

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