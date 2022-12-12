Коновалова Александра Павловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1862 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1889
Бракосочетание
30.01.1889
Рождение ребёнка
Вычислено 1890 ст.
Сын: Лысов сын Васильевич
Отец ребёнка: Лысов Василий Ксенофонтович
Рождение ребёнка
03.01.1891 ст.
Сын: Лысов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Лысов Василий Ксенофонтович
Рождение ребёнка
09.11.1895 ст.
Отец ребёнка: Лысов Василий Ксенофонтович