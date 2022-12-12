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Коновалова Александра Павловна

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Место рождения

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1862 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.01.1889

Муж: Лысов Василий Ксенофонтович

Бракосочетание
30.01.1889

Муж: Лысов Василий Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Вычислено 1890 ст.

Сын: Лысов сын Васильевич

Отец ребёнка: Лысов Василий Ксенофонтович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1891 ст.

Сын: Лысов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Лысов Василий Ксенофонтович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1895 ст.

Сын: Лысов Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Лысов Василий Ксенофонтович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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