Макухин Иосиф Стефанов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1896
Сын: Макухин Иван Иосифов
Мать ребёнка: Макухина Евфимия Афиногенова
Рождение ребёнка
14.12.1898
Мать ребёнка: Макухина Евфимия Афиногенова
Рождение ребёнка
12.10.1902
Дочь: Параскева Иосифовна
Мать ребёнка: Макухина Евфимия Афиногенова
Рождение ребёнка
17.01.1912
Мать ребёнка: Макухина Евфимия Афиногенова
Рождение ребёнка
19.06.1913
Дочь: Агриппина Иосифова
Мать ребёнка: Макухина Евфимия Афиногенова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно