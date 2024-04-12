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Макухин Иосиф Стефанов

Место рождения

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макухин Стефан (Степан) Семенов

Мать: Макухина Марфа Иосифовна

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.03.1896

Сын: Макухин Иван Иосифов

Мать ребёнка: Макухина Евфимия Афиногенова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.12.1898

Сын: Макухин Даниил Иосифов

Мать ребёнка: Макухина Евфимия Афиногенова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.10.1902

Дочь: Параскева Иосифовна

Мать ребёнка: Макухина Евфимия Афиногенова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.01.1912

Сын: Макухин Антоний Иосифов

Мать ребёнка: Макухина Евфимия Афиногенова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.06.1913

Дочь: Агриппина Иосифова

Мать ребёнка: Макухина Евфимия Афиногенова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макухина Евфимия Афиногенова

Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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