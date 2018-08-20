Вальков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вальков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1940

Дата смерти

20.08.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
17.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1962

Сын: Вальков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Валькова Людмила

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
22.07.1973

Сын: Вальков Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Валькова Людмила

Смерть
20.08.2018

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