Вальков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1940
Дата смерти20.08.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1962
Сын: Вальков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Валькова Людмила
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
22.07.1973
Сын: Вальков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Валькова Людмила
Смерть
20.08.2018