Абрамцева (Лоткова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1898
Дата смерти02.07.1982
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1898
Рождение ребёнка
22.09.1923
Отец ребёнка: Абрамцев Филипп Петрович
Рождение ребёнка
?.12.1925
Отец ребёнка: Абрамцев Филипп Петрович
Рождение ребёнка
22.09.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абрамцев Филипп Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамцев Анатолий Филиппович
Отец ребёнка: Абрамцев Филипп Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамцева Зоя Филипповна
Отец ребёнка: Абрамцев Филипп Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамцева Антонина Филипповна
Отец ребёнка: Абрамцев Филипп Петрович
Смерть
02.07.1982
Владимир, город Владимир, Владимирская область