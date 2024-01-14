Абрамцева (Лоткова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамцева (Лоткова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1898

Дата смерти

02.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1898

Отец: Лотков Михаил Кузьмич

Мать: Лоткова Александра Логиновна

Рождение ребёнка
22.09.1923

Сын: Абрамцев Петр Филиппович

Отец ребёнка: Абрамцев Филипп Петрович

Рождение ребёнка
?.12.1925

Сын: Абрамцев Лев Филиппович

Отец ребёнка: Абрамцев Филипп Петрович

Рождение ребёнка
22.09.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамцев Филипп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамцев Анатолий Филиппович

Отец ребёнка: Абрамцев Филипп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамцева Зоя Филипповна

Отец ребёнка: Абрамцев Филипп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамцева Антонина Филипповна

Отец ребёнка: Абрамцев Филипп Петрович

Смерть
02.07.1982
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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