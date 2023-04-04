Карпова (Маркушина) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Маркушина) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

02.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Маркушин Василий Кириллович

Мать: Маркушина Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Между 08.11.1918 и 02.07.1978

Муж: Карпов Александр Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1928

Сын: Карпов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Карпов Александр Иванович

Новая Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1930

Сын: Карпов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Карпов Александр Иванович

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.12.1939

Сын: Карпов Александр Александрович

Отец ребёнка: Карпов Александр Иванович

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Александр Иванович

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.07.1978
Похороны
Около 04.07.1978
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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