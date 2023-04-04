Карпова (Маркушина) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти02.07.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
Между 08.11.1918 и 02.07.1978
Рождение ребёнка
02.02.1928
Сын: Карпов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Карпов Александр Иванович
Новая Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1930
Сын: Карпов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Карпов Александр Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1939
Сын: Карпов Александр Александрович
Отец ребёнка: Карпов Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Александр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.07.1978
Похороны
Около 04.07.1978