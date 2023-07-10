Емельянов Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельянов Петр Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1917
Дочь: (Емельянова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Емельянова Мария Ивановна
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно