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Емельянов Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельянов Петр Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1917

Дочь: (Емельянова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Емельянова Мария Ивановна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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