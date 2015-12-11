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Лаптев Максим Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.2015

Отец: Лаптев Павел Евгеньевич

Мать: Лаптева Екатерина Викторовна

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