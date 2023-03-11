Кистанова Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1955
Отец: Кистанов Василий Петрович
Мать: Головина Зоя Абрамовна
Рождение ребёнка
16.03.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пасичниченко Алексей Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1988
Дочь: Пасичниченко Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Пасичниченко Алексей Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1994
Дочь: Пасичниченко Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Пасичниченко Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно