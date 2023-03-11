Кистанова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кистанова Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1955

Отец: Кистанов Василий Петрович

Мать: Головина Зоя Абрамовна

Рождение ребёнка
16.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пасичниченко Алексей Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1988

Дочь: Пасичниченко Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Пасичниченко Алексей Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1994

Дочь: Пасичниченко Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Пасичниченко Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасичниченко Алексей Иванович

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